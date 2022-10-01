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В Молдавии заявили о снижении цены на российский газ почти вдвое

Глава «Молдовагаз» Чебан: цена на газ из России для Молдавии с 1 октября снизится до $1031

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Цена на газ из России для Молдавии с 1 октября снизится до 1031 долларов за тысячу кубометров — это почти в два раза меньше текущей стоимости. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«По предварительным расчетам, закупочная цена энергоносителя составит 1031 за тысячу кубометров», — написал Чебан.

В настоящее время «Газпром» поставляет газ Молдавии по 1 882 долларов за тысячу кубометров. То есть, закупочная цена для «Молдовгаза» упадет на 45 процентов. При этом для конечных потребителей в республике цены на газ с 1 октября вырастут на 27 процентов.

Ранее стало известно, что «Газпром» подтвердил поставку газа в Молдавию в объеме 5,7 миллиона кубометров в октябре этого года. При этом холдинг напомнил, что может в любой момент расторгнуть договор с этой страной из-за «отсутствия соглашения об урегулировании исторического долга».

Ранее компания обвинила Молдавию в нарушении пунктов контракта по срокам оплаты за поставки газа. Помимо задержек в оплате, «Газпром» предъявил претензии молдавской стороне по поводу предыдущих задолженностей.

Власти Молдавии еще в октябре 2021 года договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставки газа. Условие договора — аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022-м. Российская сторона со своей стороны подчеркнула, что контракт подписан на условиях молдавской стороны. Тем не менее страна обещала полностью своевременно оплатить поставки.

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Марина Совина
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