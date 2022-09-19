Цену на газ для жителей Молдавии захотели поднять на треть

«Молдовагаз» попросила поднять тариф на газ для населения на 31,5 процента

Компания «Молдовагаз» попросила Национальное агентство по регулированию в энергетике поднять тариф на газ для жителей страны почти на треть — на 31,5 процента. Об этом заявил председатель правления оператора Вадим Чебан в своем Telegram.

По его словам, «Молдовагаз» хочет повысить цену на топливо до среднего значения в 26 675 леев (82 637 рублей по текущему курсу) за тысячу кубометров.

«Главным фактором, обусловившим необходимость этого шага, стало продолжающееся значительное повышение закупочных цен», — объяснил Чебан. Он заверил население Молдавии, что «запрос выполнен в строгом соответствии с законодательством». В случае одобрения просьбы повысившиеся цены позволят «Молдовагазу» полностью компенсировать стоимость закупки газа.

18 сентября в Кишиневе прошла массовая акция протеста сторонников оппозиции против действующей власти. Несколько десятков тысяч человек собрались на митинг перед зданием администрации президента Молдавии. Причиной недовольства властями стали в том числе высокие тарифы на энергоносители.

Ранее власти Молдавии заявили, что готовы компенсировать жителям затраты на газ, компенсация будет частичной и реализуется за счет западных грантов.