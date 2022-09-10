Жителям Молдавии компенсируют затраты на газ за счет Запада

Власти Молдавии частично компенсируют жителям затраты на газ за счет западных грантов

Власти Молдавии готовы компенсировать жителям затраты на газ, заявил министр финансов страны Думитру Будянски. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что компенсация будет частичной и реализуется за счет западных грантов. «Мы располагаем 75 миллионами евро, предоставленными Европейским союзом. В ЕС настояли на том, чтобы эти средства были предназначены для поддержки граждан в условиях энергетического кризиса», — пояснил министр. Также он добавил, что еще предстоит получить порядка 40 миллионов евро от Германии, также идут переговоры о гранте в 10 миллионов евро от Румынии.

На фоне разгорающегося энергетического кризиса должникам уже начали отключать газ. С начала августа было отключено свыше 700 точек потребления, задолженность которых превышает четыре миллиона леев (больше 200 тысяч долларов). Такие потребители смогут получить газ снова, только если погасят долг и оплатят услугу повторного подключения. Кроме того, на протяжении года им придется платить за газ авансом.

При этом власти Молдавии разрешили жителям страны покупать больше дров из-за роста цен на газ и призывают население сократить потребление газа в зимнее время на 15 процентов. Стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз.