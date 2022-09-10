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Жителям Молдавии компенсируют затраты на газ за счет Запада

Власти Молдавии частично компенсируют жителям затраты на газ за счет западных грантов

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Власти Молдавии готовы компенсировать жителям затраты на газ, заявил министр финансов страны Думитру Будянски. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что компенсация будет частичной и реализуется за счет западных грантов. «Мы располагаем 75 миллионами евро, предоставленными Европейским союзом. В ЕС настояли на том, чтобы эти средства были предназначены для поддержки граждан в условиях энергетического кризиса», — пояснил министр. Также он добавил, что еще предстоит получить порядка 40 миллионов евро от Германии, также идут переговоры о гранте в 10 миллионов евро от Румынии.

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На фоне разгорающегося энергетического кризиса должникам уже начали отключать газ. С начала августа было отключено свыше 700 точек потребления, задолженность которых превышает четыре миллиона леев (больше 200 тысяч долларов). Такие потребители смогут получить газ снова, только если погасят долг и оплатят услугу повторного подключения. Кроме того, на протяжении года им придется платить за газ авансом.

При этом власти Молдавии разрешили жителям страны покупать больше дров из-за роста цен на газ и призывают население сократить потребление газа в зимнее время на 15 процентов. Стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз.

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Платон Щукин
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