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В Молдавии начали отключать газ должникам

Глава «Молдовагаза» Чебан: компания начала отключать газ должникам

Фото: Aurel Obreja / AP

В Молдавии с августа начали отключать газ потребителям, которые не смогли за него вовремя заплатить. Об этом рассказал глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, его слова приводит РИА Новости.

Чебан уточнил, что с начала августа было отключено свыше 700 точек потребления, задолженность которых превышает 4 миллиона леев (больше 200 тысяч долларов). Такие потребители смогут получить газ снова, только если погасят долг и оплатят услугу повторного подключения. Кроме того, на протяжении года им придется платить за газ авансом.

На фоне чрезвычайного положения в энергетике в Молдавии было запрещено лишать жителей газа во время холодов. В первые два летних месяца «Молдовагаз» дала им возможность покрыть долги.

Также Чебан предупредил, что у самой компании не хватает денег, чтобы внести авансовый платеж «Газпрому» в августе. Он добавил, что компания уже попросила поставщика об отсрочке, но ответа пока не получила. Согласно условиям договора, аванс необходимо заплатить до 20-го числа каждого месяца.

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Платон Щукин
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