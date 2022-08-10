В Молдавии начали отключать газ должникам

Глава «Молдовагаза» Чебан: компания начала отключать газ должникам

В Молдавии с августа начали отключать газ потребителям, которые не смогли за него вовремя заплатить. Об этом рассказал глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, его слова приводит РИА Новости.

Чебан уточнил, что с начала августа было отключено свыше 700 точек потребления, задолженность которых превышает 4 миллиона леев (больше 200 тысяч долларов). Такие потребители смогут получить газ снова, только если погасят долг и оплатят услугу повторного подключения. Кроме того, на протяжении года им придется платить за газ авансом.

На фоне чрезвычайного положения в энергетике в Молдавии было запрещено лишать жителей газа во время холодов. В первые два летних месяца «Молдовагаз» дала им возможность покрыть долги.

Также Чебан предупредил, что у самой компании не хватает денег, чтобы внести авансовый платеж «Газпрому» в августе. Он добавил, что компания уже попросила поставщика об отсрочке, но ответа пока не получила. Согласно условиям договора, аванс необходимо заплатить до 20-го числа каждого месяца.