В Кишиневе началась массовая акция протеста сторонников оппозиционной партии «Шор»

В Кишиневе началась массовая акция протеста сторонников оппозиции против действующей власти. Об этом сообщают РИА Новости.

По информации издания, несколько десятков тысяч человек собрались на митинг протеста перед зданием администрации президента Молдавии. Манифестанты скандируют следующие лозунги: «Досрочные выборы», «Долой власть!», «Отставка», «Долой Майю Санду!» и тому подобное. Организаторами акции выступили оппозиционная партия «Шор» и коммунисты.

Член партии «Шор» Дину Цуркану, возглавляющий Оргеевский районный совет, заявил со сцены, что протесты будут продолжатся в режиме нон-стоп, пока власти не уйдут в отставку. Для этого активисты собираются установить у президентского дворца палатки. На данный момент в центре Кишинева собрались около 45 тысяч человек.

Известно, что причиной недовольства властями стали рост цен на продукты, высокие тарифы на энергоносители, а также преследование политических оппонентов правящей партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой остается президент Майя Санду.

Молдавская оппозиция уверена, что руководство страны пытается ее всячески притеснять. Почетный председатель партии «Шор», депутат Кишиневского муниципального совета Валерий Клименко обвинил руководство Молдавии в подавлении политических оппонентов.

