Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Молдавия заявила о невозможности завершить аудит долга перед «Газпромом» в срок

Спыну: Молдавия попросила продлить аудит долга перед «Газпромом» до 31 марта 2023 года

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство республики не успеет завершить аудит долга газораспределительной компании «Молдовагаз» перед «Газпромом», и попросил продлить сроки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в ходе телефонных переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером также были обговорены возможности Молдавии платить высокую цену за газ и перспективы поставок топлива на зимний период. По словам Спыну, российская сторона решила пойти им навстречу, продлив сроки проведения аудита до 1 октября, но этого оказалось недостаточно. «Я сообщил, что аудит невозможно завершить до 1 октября, и еще раз указал на необходимость продления срока до 31 марта 2023 года. Мы продолжим обсуждения», — написал вице-премьер.

Ранее стало известно, что Молдавия придумала план, как расплатиться с российским «Газпромом» за газ, поставленный в августе. Он заключается в том, что молдавское предприятие «Энергоком» закупит у «Молдовагаза» 10 миллионов кубометров газа за 16,6 миллиона долларов, что позволит внести «Газпрому» аванс за уже полученное топливо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили об изменениях в законодательстве с 1 сентября
Названа причина участия добровольцев из Грузии в боях на Украине
Продавцы российских магазинов начали работать по-новому
Врач подсказал способ наладить режим сна у школьника
Стало известно о срыве трансфера игрока сборной России в «Челси» из-за санкций
Пушков назвал смерть Горбачева концом эпохи сближения России и Запада
В России истек срок обращения за кредитными каникулами
В России изменились правила техосмотра автомобилей
В России ограничили размер микродолей в квартире
Россия показала в Совбезе ООН доказательства атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.