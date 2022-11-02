Молдавия потратит сотни тысяч евро на аудит долга перед «Газпромом»

Молдавия выделила резервные 800 тысяч евро на проведение аудита долга перед «Газпромом»

Правительство Молдавии выделило резервные 800 тысяч евро на проведение аудита исторического долга страны перед «Газпромом». Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Средства потратят на аудит долга непосредственно перед российским газовым концерном, а также перед компанией «Факторинг-Финанс», которой «Газпром» переуступил права на молдавские долги в размере 1,2 миллиарда долларов.

«Правительство одобрило выделение Агентством публичной собственности 800 тысяч евро из Резервного фонда на внешний аудит долга АО "Молдовагаз" перед "Газпромом" и "Факторинг-Финанс". Аудит будет включать в себя точное выяснение задолженности "Молдовагаза" перед российским концерном за природный газ, поставленный на правый берег, в период с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года», — указано в сообщении.

Независимые компании проверят распределение «Молдовагазом» и другими компаниями платежей за использование газа между потребителями правого и левого берегов Днестра. Кроме того, аудиторы оценят активы, которые Молдавия передала «Газпрому» в счет частичного погашения задолженности за газ, а также проверят законность уступки дебиторской задолженности «Газпромом» компании «Факторинг-Финанс».

В октябре 2021 года Молдавии удалось договориться с «Газпромом» о продлении контракта на поставки газа при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Для проведения аудита правительство страны наняло две независимые компании — норвежскую Wikborg Rein Advokatfirma и британскую Forensic Risk Alliance&Co.

Тем не менее завершить в срок обещанный аудит Молдавия не успевает. Сообщалось, что страна просила «Газпром» продлить срок до 31 марта 2023 года. Предварительные итоги власти обещают огласить к концу января. Из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию» задолженности «Газпром» пригрозил полностью прекратить поставки газа в Молдавию. В компании подчеркнули, что могут пойти на такой шаг и в том случае, если страна не будет платить за текущие поставки в срок.