Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:24, 2 ноября 2022Экономика

Молдавия потратит сотни тысяч евро на аудит долга перед «Газпромом»

Молдавия выделила резервные 800 тысяч евро на проведение аудита долга перед «Газпромом»

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Правительство Молдавии выделило резервные 800 тысяч евро на проведение аудита исторического долга страны перед «Газпромом». Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Средства потратят на аудит долга непосредственно перед российским газовым концерном, а также перед компанией «Факторинг-Финанс», которой «Газпром» переуступил права на молдавские долги в размере 1,2 миллиарда долларов.

«Правительство одобрило выделение Агентством публичной собственности 800 тысяч евро из Резервного фонда на внешний аудит долга АО "Молдовагаз" перед "Газпромом" и "Факторинг-Финанс". Аудит будет включать в себя точное выяснение задолженности "Молдовагаза" перед российским концерном за природный газ, поставленный на правый берег, в период с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года», — указано в сообщении.

Материалы по теме:
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости.Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
27 октября 2022
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Сегодня

Независимые компании проверят распределение «Молдовагазом» и другими компаниями платежей за использование газа между потребителями правого и левого берегов Днестра. Кроме того, аудиторы оценят активы, которые Молдавия передала «Газпрому» в счет частичного погашения задолженности за газ, а также проверят законность уступки дебиторской задолженности «Газпромом» компании «Факторинг-Финанс».

В октябре 2021 года Молдавии удалось договориться с «Газпромом» о продлении контракта на поставки газа при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Для проведения аудита правительство страны наняло две независимые компании — норвежскую Wikborg Rein Advokatfirma и британскую Forensic Risk Alliance&Co.

Тем не менее завершить в срок обещанный аудит Молдавия не успевает. Сообщалось, что страна просила «Газпром» продлить срок до 31 марта 2023 года. Предварительные итоги власти обещают огласить к концу января. Из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию» задолженности «Газпром» пригрозил полностью прекратить поставки газа в Молдавию. В компании подчеркнули, что могут пойти на такой шаг и в том случае, если страна не будет платить за текущие поставки в срок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Виновника аварии с раздавившим такси грузовиком в Москве задержали
Microsoft выпустит недорогой компьютер с рекламой
Власти Херсонской области временно закроют движение через Днепр
Россиянина осудили на пять лет за похищение экс-сожительницы на глазах у родных
Пять львов сбежали из вольера и напугали сотрудников и посетителей зоопарка
В Санкт-Петербурге завершилась частичная мобилизация
Мать напавшего на школу в Рыбинске рассказала о жизни сына
В СПЧ порассуждали о возвращении смертной казни
Украинские войска продолжили укреплять Киев
В Турции нашли тело пропавшего без вести более 20 дней назад туриста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.