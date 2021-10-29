«Газпром» и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа

«Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа с 1 ноября сроком на пять лет

Компании «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа в Молдавию. Об этом сообщила российская компания в своем Telegram-канале.

Соответствующий протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере был подписан по итогам завершившихся в Санкт-Петербурге переговоров председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, вице-премьера Молдовы Андрея Спыну и Председателя Правления «Молдовагаза» Вадима Чебана.

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Взаимовыгодные условия

Договор заключили на пять лет. Поставки российского сырья потребителям Молдовы начнутся с 1 ноября на взаимовыгодных условиях, подчеркнули в компании. Советник Спыну Алина Мерлич заявила, что цена для Молдовы будет ниже рыночной, а российский газ обойдется Кишиневу дешевле любых других источников.

В Министерстве инфраструктуры Молдавии отметили, что стороны согласовали формулу расчета цены, а также аудита долга, накопленного компанией «Молдовагаз». Помимо этого участники консультаций условились о продолжении переговоров, которые позволят установить график платежей.

Газовый кризис

Срок договоренностей Молдавии и «Газпрома» о поставках истек 30 сентября 2021 года. После этого страна столкнулась с газовым кризисом, из-за дефицита газа власти были вынуждены ввести режим ЧП. В октябре Молдавия получила газ по краткосрочному контракту на один месяц по цене 790 долларов за тысячу кубометров.

Российская сторона настаивала на том, чтобы Кишинев погасил существующий долг, Молдавия, в свою очередь, не хотела его признавать. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица предупреждала, что в случае недостижения договоренностей с Россией, в ближайшее время Кишиневу придется потратить 800 миллионов евро на покупку газа у других поставщиков на пять месяцев отопительного сезона.

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Также Молдавия обращалась к Евросоюзу с просьбой о чрезвычайных поставках природного газа из-за его нехватки. В ответ председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов предоставить молдавским властям грант в размере 60 миллионов евро для борьбы с последствиями энергетического кризиса. В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не будет финансировать покупку Молдавией газа у «Газпрома».

Альтернативные поставщики

Ранее стало известно, что Молдавия будет покупать небольшие объемы газа на международном рынке ежедневно, чтобы не допустить понижения давления в газопроводе до критической отметки и восполнить нехватку топлива.

В частности, Кишинев закупил партии не более 1,5 миллионов кубических метров газа у польской компании PGNiG и голландской Vitol. Покупки произошли по итогам тендеров, объявленных госкомпанией Energocom. Также Украина поставит республике около 15 миллионов кубометров бесплатно на условии возврата.