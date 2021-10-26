Молдавия купит у Польши миллион кубометров газа

Молдавия заключила контракт на покупку одного миллиона кубометров газа с польской компанией PGNiG. Об этом сообщается на сайте правительства республики. Договоренность о пробной закупке подписала с молдавской стороны госкопания Energocom.

Топливо будет доставляться через пункт пропуска на молдавско-украинской границе. Молдавия впервые закупила топливо у альтернативного источника, решение было принято, чтобы оценить возможность закупки у других поставщиков. В Кабмине заверили, что это не отразится на тарифах для потребителей.

Компания PGNiG поставит заявленный миллион кубов газа уже во вторник. Там уточнили, что это тендер на разовую поставку, который был организован в срочном порядке в связи с сокращением импорта из России.

PGNiG Supply & Trading в сотрудничестве с американо-украинской группой ERU выиграла тендер на поставку природного газа в Молдавию. Это будет первая поставка газа в эту страну из нероссийского источника PGNiG польская компания

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Парламент Молдавии 22 октября ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. В случае необходимости украинская компания «Нафтогаз» пообещала поставить в Молдавию до 700 миллионов кубометров газа. Также 16 миллионов кубометров Украина поставит республике бесплатно на условии возврата.

Премьер Молдавии по новом контракте

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что цена на топливо из Польши является коммерческой тайной. Ее слова приводит «Спутник Молдова». Она добавила, что республика впервые закупила небольшую партию газа из альтернативного источника.

Это первый опыт закупки некоторого объема природного газа на международном рынке. Цена — рыночная, составляет около 1000 долларов за 1000 кубометров, но это коммерческая тайна и более точно я цифру назвать не могу Наталья Гаврилица премьер-министр Молдавии

Гаврилица также сообщила, что в октябре страна получила небольшую партию газа по газопроводу Яссы-Кишинев, он уже функционирует, в первую очередь для поддержания давления в распределительных сетях. Однако его мощности не хватит на обеспечение нужд всего государства.

Переговоры с Россией

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти Молдавии хотят произвести независимый аудит, чтобы узнать точную сумму долга перед «Газпромом». Премьер-министр сообщила, что Кишинев и Москва намереваются провести совместную проверку.

Мы готовы выплатить определенную часть долга в течение конкретного периода времени. Но мы не знаем, как сформировался этот долг. Мы хотим провести аудит, возможно, и совместный с «Газпромом», чтобы узнать точную сумму долга и разобраться, как его платить Наталья Гаврилица премьер-министр Молдавии

Гаврилица добавила, что в условиях мирового энергетического кризиса сложно обсуждать реструктуризацию долга за газ, однако власти страны готовы искать общее решение, чтобы подписать контракт минимум на год. Она заключила, что Молдавия готова платить за газ в рамках поставок и поэтапно компенсировать задолженность.

25 октября вице-премьер, министр инфраструктуры республики Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство продолжит переговоры с российской компанией «Газпром» о поставках газа 27 октября в Санкт-Петербурге. Он отметил, что данное решение было принято в интересах граждан страны.

Ранее, 23 октября, сообщалось, что российско-молдавские переговоры по газу у вице-премьера Дмитрия Козака завершились безрезультатно, новый контракт по топливу не был заключен.

Москва предложила Кишиневу справедливую рыночную цену и приготовилась предоставить скидку в размере 25 процентов. Однако единственным условием ее получения является выплата накопившейся задолженности в размере около 700 миллионов долларов, без учета Приднестровья.