Социалисты Молдавии провалили попытку добиться уступок по ценам на газ из России

Источник ТАСС: Молдавские социалисты не убедили Козака пойти на уступки по поставкам газа

Депутаты Партии социалистов Молдавии, лидером которой является бывший президент страны Игорь Додон, не смогли добиться уступок на переговорах с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком по поставкам газа. О провальной попытке оппозиции сообщил ТАСС источник, принимавший участие во встрече.

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По словам собеседника агентства, члены делегации не привели убедительных аргументов в пользу нерыночных механизмов формирования цены на российские энергоносители для поставок в Молдавию.

«Ссылаясь на неопытность и "молодость" нового молдавского правительства, социалисты просили Москву не допустить прекращения поставок газа, чтобы избежать энергетического коллапса и последующей гуманитарной катастрофы в Республике Молдавии», — сказал источник.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим ЧП из-за дефицита газа. 25 октября вице-премьер, министр инфраструктуры республики Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство продолжит переговоры с российской компанией «Газпром» о поставках газа 27 октября в Санкт-Петербурге. Он отметил, что данное решение было принято в интересах граждан страны.

Ранее, 23 октября, сообщалось, что российско-молдавские переговоры по газу у вице-премьера Дмитрия Козака завершились безрезультатно, новый контракт по топливу не был заключен.

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