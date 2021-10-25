Руководство Молдавии пригрозили поднять на вилы из-за цен на газ

Молдавские власти используют введенный в стране режим чрезвычайного происшествия (ЧП) с целью манипулирования людьми, а не для решения проблемы нехватки газа. С резкой критикой руководства республики выступил мэр Кишинева Ион Чебан в Facebook.

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Градоначальник отметил безрезультатность переговоров о поставках газа с Россией и предрек повышение цен на газ в два раза. По его словам, власти, говоря о чувстве гордости и самодостаточности, просто бездействуют и «промывают народу мозг».

«Мне кажется, вы молитесь там наверху, чтобы еще была теплая погода, потому что иначе люди поднимут вас на вилы», — пригрозил Чебан.

Политик добавил, что от недальновидности руководства страны страдают малоимущие люди, которые не могут позволить себе оплачивать высокие счета за газ. При этом, указал он, отопление в большинстве зданий столицы так и не дали, и люди попросту мерзнут дома и на работе.

25 октября вице-премьер, министр инфраструктуры республики Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство продолжит переговоры с российской компанией «Газпром» о поставках газа 27 октября в Санкт-Петербурге. Он отметил, что данное решение было принято в интересах граждан страны.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим ЧП из-за дефицита газа. У страны закончился контракт с «Газпромом» — в октябре соглашение продлили на месяц. Пока стороны не смогли договориться.