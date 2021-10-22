В Молдавии объявили режим ЧП

Парламент Молдавии объявил в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) до 20 ноября. Об этом сообщает point.md.

Введенная мера предполагает особый режим закупки природного газа в ускоренном режиме, создание оперативных инструментов по сбору платежей с потребителей за использованный газ и другие шаги.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что официально попросит парламент ввести в стране режим ЧП из-за дефицита газа.

1 октября «Газпром» продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, цена выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. 6 октября «Молдовагаз» сообщила, что потребление превышает поставки. В стране был введен «режим тревоги». Жителей попросили по возможности перейти на альтернативное топливо.

Украина заявила, что намерена помочь Молдавии укрепить энергетическую безопасность на фоне газового кризиса. «Солидарность Украины с Молдовой в трудные для нее времена не подвергается сомнению. Сообща мы можем преодолеть любое давление Российской Федерации», — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

