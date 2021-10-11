Молдавия попросила Евросоюз о чрезвычайных поставках газа

Молдавия обратилась к Евросоюзу с просьбой о чрезвычайных поставках из-за нехватки природного газа, передает Financial Times.

По данным издания, соответствующее заявление было сделано после решения «Газпрома» сократить поставки данного вида топлива в страну на фоне более широкой нехватки газа в Европе. Поставки могут быть осуществлены через Румынию, чтобы уменьшить дефицит сырья и сдержать рост цен на него. В то же время власти Молдавии обеспокоены тем, что запасы газа в Европе находятся на низком уровне.

Отмечается, что поставки газа из России упали на треть, при этом в прошлом месяце цены выросли с 550 долларов за одну тысячу кубических метров до 790 долларов за тот же объем. Это в пять раз выше, чем в среднем страна платила в прошлом году. Как отметил вице-премьер страны и министр по инфраструктуре Андрей Спыну, такие цены «не являются оправданными или реалистичными для Молдавии».

Ранее бывший президент Молдавии Додон предрек стране «энергетический геноцид» из-за цен на газ. В свою очередь, Спыну заявил, что Молдавия намерена найти замену российскому газу. Страна рассматривает альтернативные варианты поставок, в том числе из Румынии, Евросоюза (ЕС) или с Украины.