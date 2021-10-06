Жителей Молдавии попросили уменьшить расход газа

В «Молдовгазе» заявили о дефиците газа и попросили потребителей уменьшить его расход

Суточное потребление природного газа в Молдавии начало превышать объем, поставляемый в страну «Газпромом». Об этом сообщают в пресс-службе «Молдовагаза».

Происходящее в компании объяснили тем, что контракт с «Газпромом» был продлен лишь за несколько часов до его истечения. В результате поставки на октябрь не были забронированы в достаточном количестве, а дефицит топлива достиг 33 процентов. Жителей республики предупредили, что в сложившейся ситуации может наблюдаться падение давления в системе газоснабжения.

В «Молдовгазе» также попросили потребителей уменьшить расход природного газа и по возможности перейти на альтернативное топливо. В компании добавили, что уже ведут переговоры с «Газпромом» об увеличении поставок до нужного объема ежемесячного потребления.

30 сентября Молдавия в срочном порядке продлила на один месяц контракт на поставку российского газа. Молдавским парламентариям также было предложено заслушать вице-премьера и министра инфраструктуры республики Андрея Спыну по вопросу соответствующего договора с «Газпромом», однако большинство депутатов проигнорировали такую возможность.