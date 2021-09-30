В молдавском парламенте отказались обсуждать продление контракта с «Газпромом»

В парламенте Молдавии большинство депутатов отказалось обсуждать продление контракта на поставки российского газа. Об этом сообщает «Sputnik Молдавия».

Во время заседания молдавского парламента депутат от оппозиционного блока «Коммунисты и социалисты» Олег Рейдман предложил коллегам заслушать вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития республики Андрея Спыну по теме продления контракта с «Газпромом», срок которого истекает 30 сентября. По словам парламентария, от этого вопроса зависит достаточное снабжение Молдавии природным топливом.

Тем не менее парламентское большинство отказалось заслушивать вице-премьера. Предложение Реймана поддержали лишь 28 депутатов при необходимом минимуме в 51.

В мае «Газпром» решил взыскать с «Молдовагаза» долг в размере 370,5 миллиона долларов (почти 27 миллиардов рублей) за поставленное в 2018 году топливо.

До этого президент Молдавии Майя Санду фактически отказалась возвращать российской стороне долги за газ, которые накопились из-за потребителей на неподконтрольной Кишиневу территории Приднестровья.