«Газпром» решил засудить Молдавию за долги

Российский «Газпром» подал в Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России иск к «Молдовагаза» из-за долга в 246,41 миллиона долларов за газ. Об этом говорится в отчете компании за IV квартал 2019 года.

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Как сообщили в компании, иск был подан в декабре 2019 года. Он касается задолженности за поставки газа, осуществленные российской стороной в 2017 году. Дата рассмотрения иска пока не определена, добавили в «Газпроме».

Это не первый раз, когда «Газпром» подает иск к «Молдовагазу» из-за долгов. В феврале прошлого года российский монополист обратился к международный арбитраж с иском в 329,55 миллиона долларов из-за задолженности за поставки 2016 года. Летом суд вынес решение, встав на сторону «Газпрома».

В 2018 году «Газпром» уже обращался в суд в связи с задолженностью за газ, поставленный в 2015-м. Тогда сумма иска составила 475,83 миллиона долларов. В тот раз суд также вынес решение в пользу российской стороны. Как пояснили в «Газпроме», долг Молдавии за газ образовался из-за неплатежей потребителей Приднестровья в 2011-2019 годах.

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