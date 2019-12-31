Россия и Молдавия договорились по газу

Россия и Молдавия продлили контракт на поставку газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы молдавского правительства. Республика будет получать топливо еще год.

«Председатель "Молдовагаз" сообщил премьер-министру, что компания продлила контракт с "Газпромом" на поставки природного газа на один год», — сообщили в пресс-службе.

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Ранее во вторник, 31 декабря, стало известно о том, что Россия и Украина подписали все газовые соглашения. В декабре страны договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет.

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что выгода от продления транзита российского газа составит не менее семи миллиардов долларов за пять лет. Согласно контракту, «Газпром» гарантирует прокачать не менее 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре года. При этом объемы прокачки могут быть увеличены.

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