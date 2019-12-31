Россия и Украина подписали все газовые соглашения

Россия и Украина подписали все соглашения по газу. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает РИА Новости.

Документы, обеспечивающие транзит российского газа через Украину, приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года. По словам Миллера, одновременно был подписан целый комплект соглашений и контрактов, который восстанавливает баланс интересов сторон.

В свою очередь, директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в своем Facebook рассказал, что контракт на транзит подписан по принципу «качай или плати». «Это первый случай в истории Украины, когда "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". До этого времени только закупки газа у "Газпрома" покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"», — заявил он.

Ранее в декабре Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет. «Газпром» пообещал перевести «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов долга, возникшие после решения Стокгольмского арбитража, но добился сокращения объемов прокачки газа с 2021 года до 40 миллиардов кубометров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!