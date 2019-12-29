Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал компромисс с Украиной выбором «между плохим и очень плохим». Об этом он рассказал в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, договоренности по транзиту российского газа через Украины в Европу, включая выплату «Газпромом» 2,9 миллиардов долларов «Нафтогазу» стали очень тяжелыми для России. «Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы», — сказал он.

Ранее в декабре Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет. «Газпром» пообещал перевести «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов долга, возникшего после решения Стокгольмского арбитража, но добился сокращения объемов прокачки газа с 2021 года до 40 миллиардов кубометров. Комментируя решение о выплате Козак, заявил, что это «капля в море» и что это выгодно на фоне рисков, которые могли бы угрожать корпорации в случае неисполнения вердиктов международных арбитражей и судов.

Действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа истекает в конце декабря. Из-за проблем со строительством «Северного потока-2» и ограничений на газопровод OPAL (сухопутное продолжение «Северного потока») украинский маршрут оказался необходим «Газпрому» для исполнения европейских контрактов.

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