Россия нашла выплату штрафа Украине выгодной

Выплата Украине почти трех миллиардов долларов штрафа является «каплей в море», и отдать их было выгодно, чтобы избежать потенциальных рисков. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

По его словам, в случае неисполнения вступившего в силу решения суда Россия могла столкнуться с гораздо более серьезными претензиями. «Эти суммы были бы намного выше», — пояснил он, добавив, что стороны нашли компромиссное решение.

Козак подчеркнул, что сейчас непонятно, кто больше выиграл от соглашения — Россия или Украина, но выплата 2,9 миллиарда долларов — это «капля в море». Также он отметил, что в Москве заинтересованы в сохранении украинского маршрута поставок в Евросоюз и после 2024 года, когда истекает срок готовящегося соглашения.

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Россия и Украина договорились о новом транзитном соглашении в пятницу, 20 декабря. Объемы прокачки сократятся в полтора, а потом и в два раза — до 65 миллиардов кубометров в 2020 году и 40 миллиардов в следующие четыре года. Суммы выплат «Газпрома» останутся коммерческой тайной.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал, что «Газпрому» удалось добиться того, что тарифы выросли незначительно. Его опроверг министр энергетики Украины Алексей Оржель. Он указал, что за пять лет Киев получит от Москвы 15 миллиардов долларов, из этого можно сделать вывод, что тарифы выросли вдвое.

Улучшить ситуацию для России могут прямые поставки газа на Украину, о которых решено договариваться после нового года. Транзитное соглашение стороны намерены окончательно согласовать 26 декабря.

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