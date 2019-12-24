Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.

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Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет. В будущем году объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах — 40 миллиардов.

Москва согласилась выплатить Киеву штраф в почти три миллиарда долларов, назначенный Стокгольмским арбитражом. Стороны откажутся от новых претензий, а также отзовут арбитражные и судебные иски.

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ранее заявил, что тариф на транзит газа для России несколько вырастет, однако точные цифры не назывались. В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет 2,61 доллара за тысячу кубометров на 100 километров украинской газотранспортной системы.

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