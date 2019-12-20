Украина вспомнила магистра Йоду после переговоров с «Газпромом»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко вспомнил персонажа киносаги «Звездные войны» магистра Йоду после очередного этапа переговоров с «Газпромом» о транзите газа в ЕС. Он опубликовал в Facebook кадр из фильма с подписью «согласовывать продолжаем».

По словам Витренко, стороны выработали «принципы соглашений», теперь надо утвердить их на политическом уровне. Он подчеркнул, что «Нафтогаз» занимает максимально конструктивную позицию и подтверждает свою надежность как транзитера газа.

Трехсторонние консультации с участием представителей Евросоюза состоялись 19 декабря в Берлине. Они продолжались девять часов и привели к «принципиальному согласию» по условиям нового соглашения. Такую информацию подтвердили министры энергетики России и Украины Александр Новак и Алексей Оржель. Деталей будущих договоренностей они не раскрыли.

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В пятницу, 20 декабря, Россия и Украина должны продолжить переговоры. В «Газпроме» сообщили, что встреча состоится в Минске, а уровень будет высокий.

Нынешний транзитный контракт между Россией и Украиной истекает 31 декабря. Если стороны не подпишут новый или не продлят имеющийся, то поставки газа в ЕС по этому маршруту с 1 января 2020 года остановятся.

Ранее украинская сторона требовала многолетнего контракта, а также настаивала на гарантированных объемах прокачки и не хотела отказываться о требования выплатить ей почти три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Россия, в свою очередь, хотела однолетнее соглашение и «нулевой вариант», который подразумевал отказ от всех финансовых претензий, возникших ранее. Однако 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом», подчеркнув, что переговоры следует вести с учетом имеющегося вердикта.

Во вселенной «Звездных войн» магистр Йода — один из сильнейших и мудрейших джедаев в истории. Одна из главных отличительных черт персонажа — инверсия слов, то есть изменение их порядка в предложении. В классическом варианте магистр Йода ставит на первое место прямое дополнение, после чего идут подлежащее и сказуемое. Однако нередко его речь передают через перестановку подлежащего в конец предложения.

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