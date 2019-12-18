Вероятность соглашения между Украиной и Россией по газу назвали «близкой к нулю»

Вероятность подписания нового контракта по транзиту газа между Украиной и Россией стремится к нулю. Такое мнение высказал глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, его слова приводит РИА Новости.

«Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее», — сказал он. По его словам, с каждой минутой эта вероятность «приближается к нулю».

Ранее Коболев говорил, что если контакт не успеют подписать до конца года, то переговоры по транзиту могут перенести на весну. Глава украинской компании полагает, что шансы на подписание контракта на транзит газа в ближайшее время увеличатся в том случае, если президент США Дональд Трамп одобрит санкции против российского газопровода «Северный поток-2».

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Действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа истекает в конце декабря. Киев настаивает на заключении долгосрочного соглашения с гарантированными объемами поставок. Украинская сторона таким образом намерена привлечь зарубежные инвестиции для модернизации газотранспортной системы. Москва настаивает на однолетнем соглашении.

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