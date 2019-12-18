США попросили держаться подальше от спора России и Украины по газу

США со своими собственным интересами должны держаться подальше от спора России и Украины по будущему транзита газа. Такое мнение высказал официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по энергетике Штеффен Котре, пишет РИА Новости.

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Немецкий политик напомнил Вашингтону, что никто, в том числе Москва, не обязан поставлять никому газ и более того — не обязан выбирать для этого конкретный транзитный маршрут. Котре добавил, что поскольку на кону вопрос обеспечения газом Европы, он «не видит связи между поставками и маршрутом транзита».

Политик также раскритиковал позицию Украины по газопроводу «Северный поток-2» из России в Европу в обход украинской территории. В Киеве проект называют угрозой энергетической безопасности Европы и газотранспортной системе Украины. Однако Котре напомнил украинским властям, что газопровод необходим европейским странам. Он назвал несправедливым позицию Киева, «учитывая, что Германия и Европа поддерживают Украину».

Действующий контракт на транзит российского газа через украинскую территорию истекает 31 декабря 2019 года. Москва и Киев ведут переговоры о продолжении транзита, однако пока не пришли к единой позиции. Украина хочет нового долгосрочного контракта и требует от России погасить штраф почти в три миллиарда долларов перед «Нафтогазом», возникший после решения Стокгольмского арбитража. Россия же отказывается платить штраф, а также настаивает на краткосрочном однолетнем контракте.

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