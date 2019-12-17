«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину

Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри. Об этом пишет журнал Time со ссылкой на источники.

«Нафтогаз» подал иск в суд Киева 13 декабря. Компания утверждает, что летом 2019 года власти Украины незаконно выдали разрешение американской Ukrainian Energy на разработку месторождения. Структура «Нафтогаза» тогда также претендовала на это право, однако проиграла торги по контракту. Теперь «Нафтогаз» просит киевский суд отменить выдачу разрешения американскому конкуренту.

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Компания Ukrainian Energy принадлежит американскому бизнесмену украинского происхождения Майклу Блейзеру и одному из спонсоров Республиканской партии США Алексу Крэнбергу, которые связаны с Ником Перри. Ранее Associated Press писало, что их компания получила сделку по разведке нефти и газа после того, как Перри посетил торжественную инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского. Во время своего визита он передал последнему список людей, которых рекомендовал бы на пост советника по энергетике — среди них был и Майкл Блейзер.

Заявка на освоение Варвинского месторождения была подана Блейзером и Крэнбергом спустя всего неделю после этого. По информации Associated Press, Ukrainian Energy предложила меньше «Нафтогаза», однако контракт сроком на 50 лет все равно отдали американской компании.

Ранее сообщалось, что несколько американских бизнесменов, связанных с Республиканской партией США, весной 2019 года пытались добиться смены руководства «Нафтогаза». По некоторым данным, Ник Перри просил Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет госкомпании, включив в него американцев. Однако сам экс-министр энергетики опроверг информацию, заявив, что не давил на представителей украинской власти и не принуждал их к назначению определенных людей в руководство «Нафтогаза».

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