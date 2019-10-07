США попытались захватить «Нафтогаз Украины»

Несколько американских бизнесменов, связанных с Республиканской партией США, весной 2019 года пытались добиться смены руководства украинской энергетической компании «Нафтогаз». Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.
По данным агентства, речь идет о бизнесменах Игоре Фрумане и Льве Парнасе, а также «нефтяном магнате» из Флориды Гарри Сарджинте III. Источники утверждают, что они планировали добиться заключения украинской компанией контрактов с предприятиями, контролируемыми сторонниками американского президента Дональда Трампа.
Американские предприниматели планировали сместить главу украинской компании Андрея Коболева и заменить его директором по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андреем Фаворовым. Планы не удалось осуществить из-за прошедших на Украине президентских выборов и проигрыша на них экс-президента страны Петра Порошенко.
Ранее газета Politico, ссылаясь на источники, сообщала, что министр энергетики США Рик Перри просил украинского президента Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет «Нафтогаза» и включить в него американцев.