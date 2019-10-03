Украина потребовала от «Газпрома» дать доступ к газу

«Нафтогаз» потребовал разблокировать для Киева возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркменистана, газ от независимых добытчиков в России и газ для европейских контрагентов «Газпрома». Об этом в Facebook написал директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Таким образом он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия готова подписать транзитный контракт с Украиной по газу, если до конца года она успеет внедрить европейские правила.

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По мнению Витренко, Путин выдвинул такое условие, надеясь, что Украина не успеет завершить процесс до конца года. В таком случае, уверен глава «Нафтогаза», российская сторона продлит действие нынешнего соглашения на год, как и хотела ранее.

Однако Витренко подчеркнул, что Киев скорее всего успеет завершить все процедуры, а вот к «Газпрому» остается масса вопросов, которые следует решить.

Он назвал абсолютно неприемлемым требование российской компании отказаться от вердикта Стокгольмского арбитража, по которому «Газпром» должен «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов. Кроме того, Витренко заметил, что российская сторона хочет увязать транзитный договор с прямыми поставками газа на Украину, а это отдельный вопрос.

В конце сентября министр энергетики России Александр Новак заявил, что «Газпром» останется единственным поставщиком газа на Украину, и никаких подвижек в этом вопросе не предвидится. Если украинское законодательство предусматривает допуск альтернативных поставщиков, то «это надо у них спросить», подчеркнул глава Минэнерго.

Согласно подсчетам «Нафтогаза», долг «Газпрома» перед ним с учетом процентов достиг 2,817 миллиарда долларов. Российская компания задолженность не признает.

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