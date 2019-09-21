«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа

«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании.

Цена на транзит сырья будет зависеть от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. При бронировании 60 миллиардов кубометров «Нафтогаз» будет осуществлять транзит газа по цене 3,21 доллара за тысячу кубометров на 100 километров. При бронировании 90 миллиардов кубометров цена составит 2,56 доллара.

20 сентября стало известно, что Россия и Украина пока не смогли достичь каких-либо договоренностей по вопросу о транзите российского газа на переговорах с участием Евросоюза. Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко считает, что Украине стоит подготовиться к прекращению транзита газа по своей территории с 1 января.

Действующий транзитный контракт истекает в конце 2019 года. Еврокомиссия предлагает странам заключить долгосрочное соглашение на 10 лет, Россия — продлить действующий контракт на год. Украину такое решение не устраивает.

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