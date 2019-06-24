Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько, передает ТАСС.

По его словам, Кремль продолжит поставки газа через Украину на «экономически рентабельных условиях». Приходько добавил, что по окончании строительства «Северного потока-2» маршруты транзита газа не будут изменены. «Это касается как Украины, так и других стран», — заметил он.

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18 июня украинская компания «Нафтогаз» предложила «Газпрому» в случае, если стороны не смогут договориться о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года, заключить контракт на «своп» сырья на границе.

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории. В Киеве полагают, что на фоне этого газотранспортная система страны окажется невостребованной.

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