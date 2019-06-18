Украина сделала России предложение по газу

Украинская компания «Нафтогаз» предложила «Газпрому» в случае, если стороны не смогут договориться о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года, заключить контракт на «своп» сырья на границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

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Согласно предложению украинской стороны, «Газпром» должен передавать Украине газ на российско-украинской границе. После этого Киев будет передавать точно такой же объем сырья на границе Украины со странами Евросоюза.

По словам Витренко, передачу газа будут подтверждать смежные операторы в Словакии, Венгрии, Польше и Румынии. «То есть они потом будут брать на себя ответственность перед "Газпромом" за газ уже в их системах», — пояснили в «Нафтогазе».

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории. В Киеве полагают, что на фоне этого газотранспортная система страны окажется невостребованной.

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