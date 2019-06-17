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Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины

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Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года. Об этом в интервью Bloomberg заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Она рассказала о высокой вероятности того, что стороны так и не договорятся к концу года и действующий транзитный контракт не будет продлен.

«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.

Также она напомнила о снижении мировых цен на газ, причиной которого стали наращивание европейскими странами своих запасов в хранилищах и последовавшее увеличение предложения.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что любые переговоры между Москвой и Киевом об условиях транзита газа после 2019 года можно вести только в трехстороннем формате с участием Евросоюза. Так он ответил на предложение руководителя «Газпрома» Алексея Миллера предоставить Украине 25-процентную скидку на газ при продлении договора поставок. По словам Коболева, Киеву в любом случае выгоднее закупать топливо в Европе.

В свою очередь, директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отклонил предложение российского министра энергетики Александра Новака заключить мировое соглашение в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом». Витренко смутило то обстоятельство, что такое соглашение предусматривало бы автоматическое прощение «Газпрому» долга в 2,6 миллиарда долларов, который украинской компании в феврале прошлого года присудил Стокгольмский арбитраж.

В конце 2019 года должен быть сдан в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2», по которому топливо будет доставляться из России в Европу. После этого необходимость в транзите через Украину отпадет. Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что допускает продолжение транзита и после запуска «Северного потока-2».

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