На Украине предупредили об угрозе катастрофы из-за нехватки газа

Компания «Укртрансгаз» заявила о возможной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в стране из-за нехватки газа. Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что у предприятия не хватает средств, на которые нужно закупить необходимое для его работы сырье. По данным компании, ее долги достигли 4,1 миллиарда гривен (около 9,9 миллиарда рублей), из-за чего поставщики отказываются предоставлять газ. Проблемы с финансами в компании объяснили необоснованными «временными тарифами», по которым за использованное сырье можно платить только 60 процентов.

Подчеркивается, что остатков сырья у «Укртрансгаза» хватит только до 24 июня. В компании предупредили, что нынешнее положение может спровоцировать чрезвычайную ситуацию в масштабах всей страны.

На данный момент компания обратилась в Госслужбу по ЧС, Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также госкомпанию «Нафтогаз Украины» для улучшения ситуации.

В июне глава российского «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что российская сторона готова предоставить Украине скидку на поставки газа в 25 процентов. В ответ на это «Нафтогаз» заявил, что готов обсуждать любые новые контракты на поставку или транзит газа только в трехстороннем формате.

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