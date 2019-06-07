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Россия задумала возобновить поставки газа на Украину

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Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что российская сторона готова предоставить Украине скидку на поставки газа в 25 процентов. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

По его словам, «Газпром» готов начать соответствующие переговоры. Он заявил, что контракт будет прямой между российской компанией и украинской компанией-оператором.

Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.

Текущий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Закупки газа у России украинская сторона прекратила еще в конце 2015 года и перешла на реверсные поставки из Европы. В 2018 году Миллер заявлял, что, по его мнению, подготовка к разрыву договора займет от 1,5 до двух лет. Сам же контракт истекает 31 декабря этого года.

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