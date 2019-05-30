«Газпром» начал новый спор из-за «Нафтогаза Украины»

«Газпром» обжаловал в Апелляционном суде Люксембурга арест его активов в этой стране. Об этом говорится в финансовой отчетности российского газового холдинга по МСФО.
Дата слушаний пока не назначена. Ранее люксембургский суд признал решение, вынесенное Стокгольмским арбитражем в рамках спора российской компании с «Нафтогазом Украины» по транзиту газа.
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по обоюдным искам «Газпрома» и «Нафтогаза». В результате сложения требований «Газпром» остался должен 2,6 миллиарда долларов. Российский концерн обжаловал это решение.
В феврале «Нафтогаз Украины», пытаясь добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража, разослал люксембургским банкам уведомления об аресте активов «Газпрома».
15 апреля 2019 года «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании ареста, а 24 мая обратился в апелляционный суд.