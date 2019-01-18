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«Нафтогаз Украины» оправдался за неудачу в споре с «Газпромом»

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Швейцарский суд не стал арестовывать акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», принадлежащие «Газпрому», поскольку их не оказалось в Швейцарии. Так исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в комментарии РБК объяснил вынесенное ранее судебное решение.

«То есть этих активов «Газпрома», по данным этих компаний, в Швейцарии нет. По крайней мере, их пока не удалось найти там», — сказал Витренко.

При этом он отметил, что суд швейцарского кантона Цуг подтвердил прошлогоднее решение Стокгольмского арбитража и возможность его принудительного исполнения на территории страны путем обеспечительного ареста активов «Газпрома». По словам представителя «Нафтогаза», в прошлом году его компания «случайно» обнаружила принадлежащие «Газпрому» акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в Великобритании. Теперь их необходимо найти и в Швейцарии, добавил Витренко.

17 января швейцарский суд отменил прежнее решение о наложении обеспечительного ареста на акции газопроводов, принадлежащие «Газпрому».

Незадолго до этого глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что его компания начала успешно взыскивать причитающиеся ей по решению Стокгольмского арбитража средства. В том числе, по его словам, «Нафтогазу» удалось арестовать зарубежные активы «Газпрома» на сумму, превышающую 2,6 миллиарда долларов.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по обоюдным искам «Газпрома» и «Нафтогаза». В результате сложения требований «Газпром» остался должен 2,6 миллиарда долларов. Российский концерн обжаловал это решение.

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