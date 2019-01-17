На Украине заявили о скорой победе над «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» близок к тому, чтобы взыскать с «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов, присужденных решением Стокгольмского арбитража. Об этом в интервью журналу «Новое время страны» рассказал глава украинской компании Андрей Коболев, его слова приводит агентство УНИАН.

«Нафтогаз» уже начал получать деньги от «Газпрома» из разных источников, в том числе из прошлых платежей за транзит газа по территории Украины, отметил Коболев.

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Также компания добивается ареста имущества российского концерна за рубежом с целью его дальнейшей принудительной продажи. Соответствующие процессы идут «примерно в шести юрисдикциях», в том числе в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.

«У "Газпрома" за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга "Газпрома" перед нами. Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года», — отметил Коболев.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по обоюдным искам «Нафтогаза» и «Газпрома». Украинскую компанию обязали выплатить 2,2 миллиарда долларов, российскую — 4,7 миллиарда. В результате сложения требований «Газпром» остался должен «Нафтогазу» 2,6 миллиарда. Концерн оспорил решение, рассмотрение апелляции еще не началось.

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