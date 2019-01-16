Руководство «Нафтогаза Украины» обеднеет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман захотел урезать зарплаты руководству «Нафтогаза Украины». Глава кабинета министров назвал их «заоблачными», передает ТАСС.

Гройсман считает, что контракт с менеджментом компании, действовавший пять лет, содержит условия, которые сейчас являются неприемлемыми. «Речь идет об условиях оплаты труда и различных вознаграждениях правлению компании», — уточнил он.

По его словам, действие пятилетнего контракта истекает 22 марта, правительство не будет его продлевать. Гройсман заявил о необходимости составить новый контракт, который будет предусматривать «нормальные, рыночные зарплаты и вознаграждения за конкретные успехи в работе компании».

В декабре украинский министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в бюджете может не хватить денег на субсидии «Нафтогазу». По словам чиновника, зарплаты компании могут разорить любой бюджет.

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