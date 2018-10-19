Украинцам с 1 ноября повысят цены на газ на четверть

На Украине с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5 процента. Об этом сообщил премьер-министр республики Владимир Гройсман, передает «Интерфакс».

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5 процента. Не на 60 процентов. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров», — сказал Гройсман на заседании кабинета министров вечером в пятницу, 19 октября.

По словам главы правительства, необходимость повышать цены на газ возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами. В противном случае на Украине будет объявлен дефолт. «С 2005 по 2013 год были накоплены очень большие долги в размере 50 миллиардов долларов, и сейчас необходимо их возвращать», — цитирует Гройсмана ТАСС.

Глава правительства признал, что принятое решение очень сложное для каждого гражданина страны, но всех нуждающихся обеспечат субсидиями.

Гройсман добавил, что правительство долго вело переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о снятии вопроса повышения цены на газ с повестки сотрудничества. Ранее было подсчитано, что при повышении цены на 23,5 процента стоимость тысячи кубометров газа может достигнуть 8,5 тысячи гривен (более 300 долларов). В обмен Киев получит очередной транш МВФ объемом 1-1,9 миллиарда долларов. При этом цена на газ для украинцев могла вырасти и на 60 процентов.

В 2015 году Украина и МВФ подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому фонд выделит Киеву 17,5 миллиарда долларов. Но страна должна выполнить ряд требований, в том числе повысить цены на газ для населения. Кабмин должен был повысить цены еще весной этого года, но не сделал этого.

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