Украина взвинтит цены на газ для населения

Украинское правительство предварительно договорилось с Международным валютным фондом (МВФ) о повышении цен на газ в стране ради очередного кредитного транша. Как передает ТАСС, об этом сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на форуме Европейской бизнес-ассоциации.

По его словам, достигнут предварительный компромисс, сейчас обсуждаются темпы повышения цен. Ранее сообщалось, что с октября этого года тарифы на газ для населения могут поднять на 23,5 процента. Таким образом, стоимость тысячи кубометров газа может достигнуть 8,5 тысячи гривен (более 300 долларов). В обмен Украина может рассчитывать на очередной транш МВФ объемом 1-1,9 миллиарда долларов.

Миссия МВФ прибыла в Киев с переговорами о продолжении кредитования 6 сентября и планирует пробыть там до 19 сентября. Согласно меморандуму о сотрудничестве, подписанному в 2015 году, в течение четырех лет МВФ должен выделить Украине 17,5 миллиарда долларов. Четыре транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов уже переведены. Очередной транш Украина рассчитывает получить этой осенью. Но для этого необходимо выполнить ряд требований МВФ, среди которых одно из основных — повышение цены газа для населения. По разным оценкам, рост может составить от 30 до 60 процентов, в связи с повышением цен на международных рынках.

Кабинет министров Украины должен был повысить цену на газ для населения еще весной этого года, но не сделал этого. Правительство страны считало такое резкое повышение цен неоправданным. Ранее официальные лица Украины заявляли о том, что повышение потребительских цен на газ может обернуться дефолтом. Возникнет необходимость выплаты дополнительных субсидий, а уже сейчас возник дефицит финансирования ряда социальных программ.

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