Оценена способность Украины платить по долгам

Национальный банк Украины (НБУ) считает, что финансовые резервы позволяют Киеву расплачиваться по долгам до конца 2020 года, сообщила пресс-служба Нацбанка.

«Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую зависят от прогресса в проведении структурных реформ», — считает глава НБУ Яков Смолий, слова которого приводятся в сообщении.

Дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) важно для Украины из-за доверия со стороны инвесторов и влияния на стоимость долгового капитала Киева, добавил он.

18 июня депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что до конца 2018 года Украина должна выплатить 12,5 миллиарда долларов внешнего долга, в 2019-м — 12,1 миллиарда, до конца 2020-го — еще 10,2 миллиарда. В общей сложности — 117 миллиардов.

«Вот в эту петлю и ловушку нас загнали: 117 миллиардов! Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги», — сказал он.

В мае премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в следующие четыре года Киев должен погасить долги на общую сумму 27 миллиардов долларов.

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