В Раде заявили о назревающей катастрофе на Украине

На Украину надвигается катастрофа, заявил депутат Верховной Рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112».

По словам парламентария, европейские государства под видом экономической помощи пытаются разворовать национальное богатство Украины.

«Сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 миллионов [долларов] МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард [евро] нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет», — пояснил Рабинович.

По мнению депутата, выдаваемый Киеву кредитный транш — преступный, и принимать его может только преступник.

Он добавил, что до конца 2018 года Украина должна выплатить 12,5 миллиарда долларов внешнего долга, в 2019 — 12,1 миллиарда, до конца 2020-го — еще 10,2 миллиарда. В общей сложности, подытожил Рабинович, — 117 миллиардов.

«Вот в эту петлю и ловушку нас загнали: 117 миллиардов! Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги», — сказал парламентарий.

В 2016 и 2017 году Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) два транша по миллиарду долларов, передает РИА Новости.

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