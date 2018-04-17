Украина не сможет взять в долг без помощи МВФ

Украина вряд ли сможет выпустить евробонды без получения очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ). Такое заявление сделал замглавы украинского Минфина Сергей Марченко, пишет портал Delo.UA.

«Мы планируем выходить на внешние рынки заимствований, а без МВФ это будет стоить дорого, если это вообще возможно», — сказал Марченко.

Украина собирается привлечь порядка четырех миллиардов долларов в 2018-2019 годах с помощью евробондов. Так, в 2018 году Киев собирается привлечь 2,5 миллиарда долларов, в 2019-м — еще 1,5 миллиарда.

МВФ утвердил новую кредитную программу Украины на 17,5 миллиарда долларов в 2015 году. Прежняя программа от 2014 года так и не была завершена. В рамках новой программы Украине уже было перечислено 8,4 миллиарда долларов. Последний транш был осуществлен в апреле 2017 года, следующий ожидается в третьем квартале 2018 года.

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