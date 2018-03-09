Кредит для Украины МВФ решил заменить дискуссией

Дата выделения очередного транша для Украины от Международного валютного фонда (МВФ) в настоящее время не определена. Но дискуссии об этом будут идти ближайшие несколько недель, заявил рамках регулярного брифинга для журналистов представитель фонда Джерри Райс, пишут РИА Новости.

«Наши дискуссии продолжаются. И дискуссии будут продолжаться в ближайшие недели. Но даты нового обзора и, тем более, совета директоров у меня пока нет», — заявил представитель МВФ.

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Четырехлетняя программа помощи Украине предусматривает предоставление кредита на 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. При этом Киев должен выполнить ряд требований по ужесточению социальной политики и борьбе с коррупцией.

28 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что гордится уже предоставленными при его правлении кредитами МВФ. При этом совокупная задолженность Украины перед иностранными кредиторами на конец 2017 года составила 76,3 миллиарда долларов.

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