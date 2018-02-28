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Порошенко возгордился кредитами от МВФ

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Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко признался, что гордится полученными при нем кредитами Международного валютного фонда (МВФ). Такое заявление украинский президент сделал на пресс-конференции, передает телеканал «112.Украина».

«Я горжусь тем, что я единственный президент, за время правления которого поступил уже пятый транш МВФ», — сказал Порошенко.

Президент также заверил, что МВФ не диктует Украине свои условия. По его словам, все меморандумы сотрудничества между организацией и Киевом были написаны на Украине.

«Я не приобщен к переговорам с МВФ, но имею частые встречи с друзьями Лагард (глава МВФ Кристин Лагард — прим. «Ленты.ру») и Липтоном (замглавы МВФ Дэвид Липтон — прим. «Ленты.ру»). Я не позволяю, чтобы нам кто-то что-то диктовал. Все это является предметом компромиссов», — заявил глава украинского государства.

По итогам 2017 года совокупная задолженность Украины перед иностранными кредиторами выросла до 76,3 миллиарда долларов. Ежегодно только на обслуживание госдолга Украина тратит пять миллиардов долларов.

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