Украина повысит цены на газ для населения ради денег МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард пообещала президенту Украины Петру Порошенко выделить очередной транш финансовой помощи размером 1,9 миллиарда долларов в мае 2018 года при условии выполнения нескольких поставленных МВФ задач. Об этом пишут «Украинские новости».

Главной из них по-прежнему называется закон об Антикоррупционном суде (АКС), по которому администрация президента согласилась с большинством требований фонда. Последний законопроект на эту тему был внесен в Верховную Раду в конце декабря, но МВФ он не устроил.

Главной претензией со стороны фонда явилось сохранение АКС в судебной системе Украины, тогда как МВФ требовал для него отдельный статус. В МВФ отмечали, что Антикоррупционный суд может быть завален другими делами, в результате чего на борьбу с коррупцией не хватит времени. Кроме того, в фонде были недовольны порядком назначения судей.

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Администрация президента Украины пообещала внести правки. В то же время перед ней стоит задача повышения тарифов на газ. МВФ требует поднять их на 17 процентов с апреля, однако Киев продолжает сопротивляться этому условию.

В декабре 2017 года ТАСС со ссылкой на источники в МВФ сообщил, что Украина в ближайшие 10-15 лет будет нуждаться в кредитных программах фонда. «Украина обречена иметь программы с Фондом в ближайшие 10-15 лет, потому что на 2019 год у них придется скачок платежей по кредитам, в том числе от МВФ, от США, от Евросоюза», — сказал он.

В начале 2015 года МВФ утвердил новую кредитную программу Украины на 17,5 миллиарда долларов, которая пришла на смену предыдущей программе от 2014 года, оставшейся недовыполненной. Новая программа рассчитана на пять лет, в ее рамках власти Украины уже получили четыре транша на 8,38 миллиарда долларов. Последний перевод был сделан 5 апреля 2017 года.

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