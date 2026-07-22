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08:24, 22 июля 2026Экономика

Россия сохранила место среди стран-лидеров по добыче рыбы

Росрыболовство: Россия сохранила место в первой пятерке лидеров по объемам добычи рыбы
Вячеслав Агапов

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Россия сохранила место в первой пятерке стран-лидеров по объемам добычи рыбы. Об этом со ссылкой на данные Росрыболовства сообщает ТАСС

По информации ведомства, по объемам добычи водных биологических ресурсов Россия остается среди лидеров. Отечественная рыбная промышленность демонстрирует стабильные результаты из года в год.

«Они полноценно обеспечивают потребности внутреннего рынка и гарантируют выполнение экспортных задач», — пояснили представители Росрыболовства.

Так, в 2025 году вылов лососевых увеличился более чем на 40 процентов, до 335,6 тысячи тонн. Добыча минтая превысила 2 миллиона тонн и достигла самого высокого уровня за последние четверть века.

По итогам первой половины 2026 года кета и неркастали самыми подешевевшими видами рыбы в России. За этот период оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке упали на 10 и 5 процентов. «Цена на кету снизилась до 450 рублей за кг, а на нерку — до 750 рублей», — заявили эксперты.

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