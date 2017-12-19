Украина раскрыла новогодние планы на деньги МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) в 2018 году может предоставить Украине более двух траншей. Об этом во вторник, 19 декабря, заявил глава Минфина страны Александр Данилюк, сообщает ТАСС.

«НБУ [Национальный банк Украины] видит два транша, я надеюсь, что мы получим больше, это реально. Мы ориентируемся на показатели НБУ, но я не вижу, почему мы не можем получить больше», — сказал он.

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По словам Данилюка, Украина выполнила большинство требований МВФ для получения новых кредитов, но еще остаются обязательства по формированию Антикоррупционного суда и земельной реформы. Это вполне реально осуществить в будущем году, отметил он.

Министр считает, что пока нет оснований говорить о новой программе международной организации, поскольку необходимо завершить действующую программу.

18 декабря источник агентства в МВФ сообщил, что Украина в ближайшие 10-15 лет будет нуждаться в кредитных программах фонда. «Украина обречена иметь программы с Фондом в ближайшие 10-15 лет, потому что на 2019 год у них придется скачок платежей по кредитам, в том числе от МВФ, от США, от Евросоюза», — сказал он.

Киев выполнил программу фонда на две трети и получил кредиты на 12,5 миллиарда долларов. Общий объем кредитов МВФ Украине составляет 17 миллиардов долларов. Но из-за промедления с принятием законов Киев получил в 2017 году только один транш в один миллиард долларов.

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