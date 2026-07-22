Захарова раскритиковала Рубио за слова о несерьезном подходе к переговорам

Захарова ответила на слова Рубио о несерьезном настрое Ирана на переговоры

Весь мир уже осознал, как на самом деле Запад ведет переговоры. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывание госсекретаря Марко Рубио о якобы несерьезном отношении Ирана к переговорам в своем Telegram-канале.

«Просто весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному": сначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне. Помним мы зомбо-песню про "невыполнение Россией Минских договоренностей", которая закончилась декларацией Запада о том, что сами и не собирались им следовать», — указала дипломат.

Ранее Рубио заявил, что Иран «не настроен на переговоры» во время своего вступительного слова на встрече министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). При этом он добавил, что США всегда привержены дипломатии и открыты к урегулированию разногласий.