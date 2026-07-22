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Силовые структуры
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08:15, 22 июля 2026Силовые структуры

Желающая выйти досрочно фигурантка дела о пожаре в «Зимней вишне» снова передумала

Защита осужденной по делу «Зимней вишни» Комковой вновь отозвала ходатайство об УДО
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Новосибирске суд прекратил производство по ходатайству об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшей главы Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой. Об этом пишет ТАСС.

Адвокат снова отозвал заявление. Комкова просила об УДО в связи с состоянием здоровья. Это уже второй раз — аналогичное ходатайство защита отзывала в декабре 2024 года. Причины как сейчас, так и тогда не раскрывались.

В декабре 2021 года Центральный районный суд Кемерова приговорил Комкову к 18 годам колонии общего режима и штрафу 80 миллионов рублей по делам о получении взяток, злоупотреблении полномочиями и отмывании денег. Она отбывает наказание в ИК-9 Новосибирской области.

2 марта 2025 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции смягчил наказание троим фигурантам этого дела — Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и Никите Чередниченко.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей. Очаг возгорания находился около кинотеатра, где шел детский сеанс. Эвакуацию осложняли сильное задымление и заблокированные двери кинозала.

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