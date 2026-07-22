Российский полуостров сделает ставку на тепло недр и природный газ

Камчатка планирует довести долю геотермальной генерации до 42 % в течение 10 лет

В перспективе пяти-десяти лет Камчатский край намерен нарастить присутствие геотермальной энергии до 40-42 процентов в общей структуре энергобаланса. О таких планах глава региона Владимир Солодов сообщил в беседе с Life.ru.

На сегодняшний день возобновляемые источники уже закрывают потребности примерно каждой третьей лампочки полуострова, указал он. Для достижения новых показателей власти утвердили возведение второго этапа Мутновской ГеоЭС. Помимо расширения действующей мощности, планируется внедрить бинарный цикл. Эта технология позволит генерировать ток из источников с пониженным температурным режимом, которые ранее считались непригодными для промышленной выработки.

Несмотря на богатый потенциал, полностью перевести полуостров на энергию земных недр технически невозможно. Основная преграда кроется в географии: населенные пункты сильно удалены друг от друга, а подходящие горячие пласты залегают локально. Тянуть многокилометровые теплотрассы через сопки экономически нецелесообразно.

По этой причине региональное правительство параллельно развивает газовое направление. Природный газ должен стать гарантом бесперебойности поставок и инструментом снижения зависимости Камчатки от дорогостоящего привозного угля и мазута, обеспечив тем самым сбалансированность всей энергосистемы края.

Геотермальная энергия представляет собой тепловую мощь, которая накапливается в глубоких слоях земной коры. На практике это реализуется путем бурения скважин к подземным резервуарам с горячей водой или паром. Достигая поверхности, этот пар под высоким давлением вращает турбины генераторов, вырабатывая электричество без сжигания углеводородов.

Главное преимущество этого ресурса заключается в его неисчерпаемости и экологичности. В отличие от угля или мазута, внутреннее тепло планеты производит минимальное количество выбросов углекислого газа, что позволяет существенно снизить нагрузку на атмосферу. Кроме того, станции функционируют круглосуточно независимо от погодных условий — им не мешают ни пасмурные дни, ни полный штиль, гарантируя стабильную базовую мощность. Для России, где вулканическая активность сосредоточена на Дальнем Востоке, это стратегический способ обеспечить энергетическую безопасность удаленных территорий.

Ранее сообщалось, что одной категории россиян — выпускникам камчатских школ — доступна бесплатная вертолетная экскурсия в Долину гейзеров.